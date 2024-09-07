Детям в Ирландии выписали более 14 тыс. антидепрессантов за пять месяцев

Свыше 14 тыс. рецептов на антидепрессанты были выписаны лицам младше 18 лет в Ирландии за первые пять месяцев 2024 года, 7 сентября пишет The Breaking News со ссылкой на данные Службы здравоохранения Ирландии (HSE).
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