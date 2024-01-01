В России повысится нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилья

С 1 января вступает в силу приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, который устанавливает норматив стоимости квадратного метра общей площади жилья в РФ на ближайшее полугодие.
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