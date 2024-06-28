Пушков: президент США Байден предсказуемо «обрушился» на дебатах с Трампом

Российский политик, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков, говоря о дебатах в США, в пятницу, 28 июня, заявил, что американский лидер Джозеф Байден предсказуемо "обрушился".
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