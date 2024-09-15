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Десантник, прошедший через Афган, погиб на СВО. Ветеранское сообщество скорбит из-за смерти Стаса Юрко

Десантник, прошедший через Афган, погиб на СВО. Ветеранское сообщество скорбит из-за смерти Стаса Юрко

В зоне проведения специальной военной операции погиб ветеран войны в Афганистане, исполнитель патриотических песен Стас Юрко.

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