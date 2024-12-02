МО: расчет САУ "Малка" уничтожил орудие ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета 203-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили пункт управления беспилотниками и ангар с бронетехникой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Красноармейском направлении.
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