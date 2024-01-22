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Ваше тело буквально кричит об этом: изменения, которые укажут на проблемы со здоровьем

Ваше тело буквально кричит об этом: изменения, которые укажут на проблемы со здоровьем

Вы можете в целом хорошо себя чувствовать, в то время как организм уже начал разрушаться. Чтобы вовремя обнаружить возможную опасность, прислушайтесь к своему телу — оно всегда реагирует, когда со здоровьем что-то не так.

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