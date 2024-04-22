Борисов: на Восточном может появиться инфраструктура для возвращаемой ракеты

На космодроме Восточный может появиться инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты "Корона". Об этом гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал на встрече со студентами Московского авиационного института (МАИ), сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии