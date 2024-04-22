Борисов: на Восточном может появиться инфраструктура для возвращаемой ракеты

На космодроме Восточный может появиться инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты "Корона". Об этом гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал на встрече со студентами Московского авиационного института (МАИ), сообщает РИА Новости.