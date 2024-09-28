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Холанд – лучший форвард мира по версии FourFourTwo. Мбаппе – 2-й, Лаутаро – 4-й, Хавертц – 9-й

Нападающий «Манчестер Сити» занял первую строчку в десятке сильнейших нападающих на данный момент. В рейтинг вошли: 1.

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