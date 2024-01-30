Порошенко: в ЕС чиновники удивлены и возмущены слухами об увольнении Залужного

Петр Порошенко, депутат Верховной Рады Украины, бывший украинский президент, сообщил о реакции в Европе на появившиеся в понедельник, 29 января, противоречивые сообщения об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины генерала Валерия Залужного Порошенко в своем Telegram-канале написал, что он находится в Брюсселе.