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Экс-защитник «Сочи» Терехов вернулся в «Химки»

Экс-защитник «Сочи» Терехов вернулся в «Химки»

Защитник Сергей Терехов перешел в «Химки» свободным агентом. 33-летний игрок подписал контракт с подмосковным клубом по схеме «2+1».

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