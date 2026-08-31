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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавьер Мендес: «В моем списке для Махачева три соперника – Пратес, Моралес и Рахмонов»

Хавьер Мендес , тренер Ислама Махачева , заявил, что у Ислама осталось три соперника в UFC. «У Ислама нет травм, он готов и хочет подраться до Рамадана.

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