Газманова, Николаева, Королёву вызвали в суд по делу об убийстве Игоря Талькова В 1991 году Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» в Ленинграде в результате конфликта, возникшего на фоне подготовки к выступлению.