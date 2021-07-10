Попова призвала привить от коронавируса всех россиян

Страна и людиПолитикаПопова призвала привить от коронавируса всех россиянРоссии надо привить от коронавируса всё население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ЩербаковСначала Попова должна доказать, что вакцины в РОССИИ безвредны и прошли весь цикл проверки, а потом необходимо признание ВОЗ, а еще надо получить подтверждение от министерства здравоохранения ЕС о пригодности и безвредности наших вакцин, вот тогда и будем прививаться.Комментировать
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