GE Vernova Finds Its Footing In Sweden With Studsvik After Loss To Rolls Royce Swedish nuclear life-cycle services company, Studsvik AB, announced an agreement with GE Vernova Hitachi (GVH) and Samsung C&T for 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым