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Zero Hedge

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GE Vernova Finds Its Footing In Sweden With Studsvik After Loss To Rolls Royce

GE Vernova Finds Its Footing In Sweden With Studsvik After Loss To Rolls Royce

GE Vernova Finds Its Footing In Sweden With Studsvik After Loss To Rolls Royce Swedish nuclear life-cycle services company, Studsvik AB, announced an agreement with GE Vernova Hitachi (GVH) and Samsung C&T for 1.

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