Готовим хачапури с сыром и зеленью

Готовим дома вкуснейшие хачапури с сыром и зеленью! Горячие хачапури с румяной корочкой, большим количеством расплавленного сыра и свежей зеленью легко приготовить дома даже без духовки.
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