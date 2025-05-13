NatComms: новая прививка защищает от свиного, птичьего и человеческого гриппа

Американские ученые из Университета Небраски-Линкольна разработали инновационную вакцину под названием "Эпиграф", способную защищать от множества штаммов гриппа А, включая опасные варианты вируса, циркулирующие среди людей, свиней и птиц.
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