Стратегическая дорога под Орлом становится непроезжей

Существующий западный обход Орла разрушен практически до основания. Дорога, связывающая брянское направление с Москвой через сосковскую трассу и М-2 «Крым», на сегодняшний день стала непроезжей для легкового транспорта, а зимой по ней, очевидно, не смогут проехать и фуры.
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