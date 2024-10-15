Орелtimes
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Орелtimes

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Опять родственник Строева? Тот так и пытается сделать власть передаваемой по наследству.Заместитель предс...
  • Татьяна Гусева
    И не только школы и сады. И жилые дома тоже. В них, кстати, тоже дети живут после школ и детсадов. 909-й квартал - от...В Орловской облас...
  • Татьяна Гусева
    Дай бог вам, ребята! Надеемся на вас, наших защитников.Инструкторы «Бриг...

Стратегическая дорога под Орлом становится непроезжей

Стратегическая дорога под Орлом становится непроезжей

Существующий западный обход Орла разрушен практически до основания.  Дорога, связывающая брянское направление с Москвой через сосковскую трассу и М-2 «Крым», на сегодняшний день стала непроезжей для легкового транспорта, а зимой по ней, очевидно, не смогут проехать и фуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх