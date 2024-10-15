Стратегическая дорога под Орлом становится непроезжей

Существующий западный обход Орла разрушен практически до основания. Дорога, связывающая брянское направление с Москвой через сосковскую трассу и М-2 «Крым», на сегодняшний день стала непроезжей для легкового транспорта, а зимой по ней, очевидно, не смогут проехать и фуры.