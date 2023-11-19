ХАМАС: связь с группами, удерживающими заложников, потеряна

Судьба части взятых в плен израильтян неизвестна. Накануне Израиль отказался от предложения ХАМАС о нескольких днях перемирия в обмен на освобождение 50 заложниковХАМАС заявило о потере связи с группами, которые охраняют заложников, судьба находящихся в плену неизвестна, передает египетский телеканал Al Qahera со ссылкой на заявление палестинского движения.