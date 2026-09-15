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Пятый канал

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«Кто способен на такое?» — Маленького ослика украли из приюта и жестоко убили

«Кто способен на такое?» — Маленького ослика украли из приюта и жестоко убили

В Нидерландах неизвестные проникли на территорию приюта для ослов, украли двухнедельного ослика и жестоко расправились с животным.

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