Девочка и мама из РФ находятся в тяжелом состоянии после авиакатастрофы

Состояние двух российских граждан — женщины и ее 11-летней дочери оценивается как крайне тяжелое и тяжелое, 25 декабря написала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.
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