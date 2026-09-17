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Газета Коммуна

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Искусственный интеллект в промышленности и АПК, технологический суверенитет и кибербезопасность: опубликована деловая программа Форума «Цифроземье-2026»

Искусственный интеллект в промышленности и АПК, технологический суверенитет и кибербезопасность: опубликована деловая программа Форума «Цифроземье-2026»

Российский ИТ-рынок продолжает расти, одновременно меняется и запрос со стороны бизнеса: цифровые технологии все чаще рассматриваются не как отдельный элемент инфраструктуры, а как инструмент повышения эффективности производства.

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