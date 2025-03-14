Арестованы активы на сумму более 61 млрд рублей по делу основателя 1xBet

Суд в Москве наложил обеспечительные меры на активы и имущество на сумму более 61 миллиарда рублей в рамках уголовного дела о незаконной организации азартных игр в отношении экс-совладельца букмекерской компании Романа Семиохина, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.