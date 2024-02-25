Хотите добиться женщину - уделяйте больше внимания предварительным сказкам

Сегодня иду на работу, впереди меня мужчина. Присматриваюсь повнимательней в руке зонтик и чашка. Видимо торопился, попил кофе, взял чашечку, вспомнил про дождик, схватил зонтик, с этим и порулил на работу.
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