Ускоренный электропоезд могут вновь запустить из Кемерово в Новосибирск

Ранее ускоренные поезда были отменены из-за невыгодности маршрутов. Перевозчик АО «Кузбасс-пригород» совместно с министерством транспорта Кузбасса рассматривает возможность возобновления движения ускоренного поезда из Кемерово в Новосибирск.
Ранее ускоренные поезда были отменены из-за невыгодности маршрутов. Перевозчик АО «Кузбасс-пригород» совместно с министерством транспорта Кузбасса рассматривает возможность возобновления движения ускоренного поезда из Кемерово в Новосибирск.
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