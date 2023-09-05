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Ускоренный электропоезд могут вновь запустить из Кемерово в Новосибирск

Ускоренный электропоезд могут вновь запустить из Кемерово в Новосибирск

Ранее ускоренные поезда были отменены из-за невыгодности маршрутов. Перевозчик АО «Кузбасс-пригород» совместно с министерством транспорта Кузбасса рассматривает возможность возобновления движения ускоренного поезда из Кемерово в Новосибирск.

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