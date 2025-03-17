RT: российские школьники чаще всего используют ИИ для написания докладов

Российские школьники регулярно применяют для учебы технологии искусственного интеллекта. В том числе с их помощью они собирают данные для подготовки докладов (32% учащихся), передает RT со ссылкой на результаты исследования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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