В полиции Ростовской области сочли своей заслугой разрешение мятежа Пригожина

Глава главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области генерал Олег Агарков заявил, что мятеж основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и его подчиненных в июне прошлого года закончился мирно благодаря работе полиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии