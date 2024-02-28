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В полиции Ростовской области сочли своей заслугой разрешение мятежа Пригожина

В полиции Ростовской области сочли своей заслугой разрешение мятежа Пригожина

Глава главного управления Министерства внутренних дел по Ростовской области генерал Олег Агарков заявил, что мятеж основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и его подчиненных в июне прошлого года закончился мирно благодаря работе полиции.

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