Стало известно, почему лисы облюбовали Академический

В Академическом районе Екатеринбурга все чаще видят лис. Прежде горожане недоумевали, чем диким животным так приглянулся этот район – там нет частного сектора, где можно воровать кур, практически нет открытых мусорных площадок, в основном, мусорокамеры.
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