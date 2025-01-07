Катя и сердечко: Мизулина опубликовала серию новогодних фотографий с SHAMAN

Глава "Лиги безопасного интернета" опубликовала за несколько дней серию фото с Ярославом Дроновым.Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина поделилась очередной фотографией с певцом Ярославом Дроновым и подогрела тем самым слухи о их возможном романе.
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