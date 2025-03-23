Кому банки не хотят давать кредиты: ответ ЦБ

Банк России ограничивает кредитование рискованных заемщиков с помощью макропруденциальных лимитов, рассказала в интервью «Российской газете» директор департамента финансовой стабильности, член совета директоров Центробанка Елизавета Данилова.
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