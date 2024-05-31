Сергей Наумов возглавил команду вратарей АХЛ "Бриджпорт Айлендерс"

Специалист Сергей Наумов, проработавший в ЦСКА последние шесть сезонов, получил новое назначение – теперь он будет работать тренером вратарей в фарм-клубе "Нью-Йорк Айлендерс" - "Бриджпорт Айлендерс", выступающем в Американской хоккейной лиге (АХЛ).