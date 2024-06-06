Новгородский уполномоченный оказал содействие компании в отмене штрафа

В апреле 2024 года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрию Михайлову поступило обращение компании по вопросу привлечения к административной ответственности по результатам весогабаритного контроля транспортных средств – при проезде через автоматический пункт контроля выявлено превышение допустимой осевой нагрузки.