Новгородский уполномоченный оказал содействие компании в отмене штрафа

В апреле 2024 года к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрию Михайлову поступило обращение компании по вопросу привлечения к административной ответственности по результатам весогабаритного контроля транспортных средств – при проезде через автоматический пункт контроля выявлено превышение допустимой осевой нагрузки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии