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Царьград

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В Самаре 100 юных боксеров сразились за чемпионские пояса

В Самаре 100 юных боксеров сразились за чемпионские пояса

Свыше 100 юных боксеров из Самарской области встретились на ринге в торговом центре Куйбышевского района, где 3 и 4 октября проходил Кубок школы «МОЛОТ» — 2026.

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