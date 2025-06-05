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Царьград

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Истребители Германии сопроводили русский Ил-20 над Балтикой во время учений НАТО

Истребители Германии сопроводили русский Ил-20 над Балтикой во время учений НАТО

Военные истребители Германии поднялись на сопровождение русского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем, рядом с учениями НАТО.

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