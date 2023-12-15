Центровой ЦСКА Рудь назвал шуткой слова про передачи белорусам

Центровой московского ЦСКА Артур Рудь в интервью Legalbet заявил, что его слова по ходу матча Суперлиги против "Каустика" о том, что он будет пасовать в матчах только белорусам, являются не более чем шуткой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии