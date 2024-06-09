Российско-американская торговля в апреле выросла на 20%

Владимир Козлов

Если мы торгуем с врагом, то почему хотим избавиться от доллара? Кому, допустим, в Испании или Болгарии будут нужны рубли, юани или рупии? Если приехал просто отдохнуть. В России тоже нет обменных пунктов где можно обменять рубли на нужную валюту,