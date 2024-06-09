Торговля России и США выросла на 20% до 332 миллионов долларов в апреле. Так, экспорт РФ в увеличился на 37% — до 298 миллионов долларов, а главным товаром остаются удобрения и платина, поставки которой подскочили год к году в 32 раза.
Российско-американская торговля в апреле выросла на 20%
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Козлов
Если мы торгуем с врагом, то почему хотим избавиться от доллара? Кому, допустим, в Испании или Болгарии будут нужны рубли, юани или рупии? Если приехал просто отдохнуть. В России тоже нет обменных пунктов где можно обменять рубли на нужную валюту,
Ответить
14 час.
Свежие комментарии