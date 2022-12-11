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Райзен об уходе Кефира: «Быть броуком, не означает быть в команде»

Босс «БроукБойз» Райзен рассказал, почему Сергей Никифоров ушел из команды. Кефир на своем стриме рассказал, что не уходил из «ББ».

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