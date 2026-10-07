Суд Ноябрьска рассмотрит дело пенсионера МВД о махинациях с выплатами

Суд в Ноябрьске рассмотрит уголовное дело о махинациях с северными выплатами на 1,1 миллиона рублей. Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 58-летнего жителя Свердловской области.
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