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Царьград

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Под Краснодаром расширят мусорный полигон

Под Краснодаром расширят мусорный полигон

Существующая свалка увеличится на порядок всего за два года.Более пяти лет на мусороперерабатывающем заводе каждый день сортируют пластик, стекло, картон.

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