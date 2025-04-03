Публикуем список омских домов, где в этом году заменят лифты. Обновление ждет 76 многоэтажек. Вот их адреса.
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Публикуем список омских домов, где в этом году заменят лифты. Обновление ждет 76 многоэтажек. Вот их адреса.