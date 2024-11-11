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Курские новости

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В 2025 году курских чиновников ждет новая волна сокращений

Правительство РФ начало новый этап оптимизации госслужбы. Реформа, которая сократила на 10 процентов центральные аппараты федеральных ведомств в 2020 году, с 1 июля 2025 года начнет действовать в регионах, где трудятся порядка 400 тысяч человек.

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