Хоккеист "Вашингтона" Дюбуа: Овечкин - суперзвезда, которая не щадит себя

Канадский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Пьер-Люк Дюбуа заявил, что капитан его команды россиянин Александр Овечкин является суперзвездой и при этом не щадит себя на льду.
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