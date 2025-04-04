Хоккеист "Вашингтона" Дюбуа: Овечкин - суперзвезда, которая не щадит себя

Канадский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Пьер-Люк Дюбуа заявил, что капитан его команды россиянин Александр Овечкин является суперзвездой и при этом не щадит себя на льду.