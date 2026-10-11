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Русская весна

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Армия России освободила Резниково и Купино Харьковской области, — Минобороны (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России освободила Резниково и Купино Харьковской области, — Минобороны (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России освободила Резниково и Купино Харьковской области, сообщает Минобороны. Бойцы группировки войск «Север» выбили врага из населённых пунктов и продолжили зачистку сформировавшегося «котла».

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