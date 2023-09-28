На Ямале еще на три года продлили налоговую льготу поставщикам газа

Предприятия, поставляющие газ в отдаленные поселения Ямала, вновь получат налоговую льготу. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Заксобрания ЯНАО на осенней сессии, проходящей 28 сентября в Салехарде.
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