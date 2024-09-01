Даниил Глейхенгауз: «Мы не зря поменяли Щербаковой короткую программу в середине олимпийского сезона. Это сыграло, помогло Ане»

– Что должно произойти, чтобы поменяли программу топ-спортсмену в середине соревновательного сезона? – Я так понимаю, отсылка к олимпийскому сезону? Это один из случаев, когда уже был на соревнованиях в Будапеште с Аней Щербаковой и Майей Хромых.