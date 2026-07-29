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Аргументы недели

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Этой ночью ВВС Саудовской Аравии совместно с США провели серию масштабных ударов по Ираку

Этой ночью ВВС Саудовской Аравии совместно с США провели серию масштабных ударов по Ираку

Среди пострадавших городов — Басра, Ниневия и окраины Кербеллы, также масштабные удары наносились по провинции Бабил (Вавилон).

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