Российские войска нанесли массированный удар по коммуникационным и энергетическим объектам, используемым Вооруженными силами Украины.
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