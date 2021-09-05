Nissan осовременил модель 1964 года

Для создания электромобиля будущего была выбрана историческая Silvia CSP311. Работая над дизайном автомобиля будущего, Мэтью Уивер, вице-президент Nissan Design Europe, отдал дань уважения наследию марки и переосмыслил редкую модель Nissan Silvia.
Для создания электромобиля будущего была выбрана историческая Silvia CSP311. Работая над дизайном автомобиля будущего, Мэтью Уивер, вице-президент Nissan Design Europe, отдал дань уважения наследию марки и переосмыслил редкую модель Nissan Silvia.
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