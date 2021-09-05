Клаксон

16 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Ла Рошель
    Писанина для блондинок. пИсатель хоть раз живьем видел установленное ГБО, особенно на инжекторных движках? Скорее все...ГБО для автомобиля
  • Константин Самарин
    В Китае задержали...

Nissan осовременил модель 1964 года

Nissan осовременил модель 1964 года

Для создания электромобиля будущего была выбрана историческая Silvia CSP311. Работая над дизайном автомобиля будущего, Мэтью Уивер, вице-президент Nissan Design Europe,  отдал дань уважения  наследию марки и  переосмыслил  редкую модель Nissan Silvia.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх