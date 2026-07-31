В Армении передали государству завод «Арарат Ной» Царукяна

Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат «Арарат Ной», принадлежащий лидеру оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну, ранее арестованному на два месяца, передан под управление государства.
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