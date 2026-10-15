Льюис Кумас забил гол и сделал результативную передачу в матче «Ливерпуля» с ЛАСК (6:3). Ранее среди игроков клуба не старше 21 года такое удавалось только Стивену Джеррарду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым