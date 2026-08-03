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FiNE NEWS

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Вакансии сканировщиков возглавили рост средних зарплат на «Авито Работа» в первом полугодии 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года средние зарплатные предложения для сканировщиков на платформе «Авито Работа» увеличились на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и составили 125,69 тысячи рублей в месяц.

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